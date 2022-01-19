Брейвик заявил, что отошел от насилия и терроризма

Настоящим я даю вам честное слово, что это навсегда позади», — сказал правый радикал. Тем временем, норвежская прокуратура считает, что Брейвик все еще может совершить новое преступление.

Напомним, Брейвик хочет продать за 7 млн фунтов стерлингов (10 млн долларов) права на фильм и книгу о своей жизни.

22 июля 2011 года он организовал взрыв в центре столицы Норвегии у одного из правительственных зданий. В результате этого теракта погибли восемь человек и несколько сотен пострадали.

