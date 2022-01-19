Брейвик заявил, что отошел от насилия и терроризма

Норвежский боевик Андерс Брейвик, устроивший бойню на острове Утейя и получивший максимальный для Норвегии тюремный срок в 21 год, на заседании по делу о своем досрочном освобождении сообщил, что отошел от насилия и терроризма, передает NRK.

Бойня на безмятежном острове напомнила историю с Брейвиком

Настоящим я даю вам честное слово, что это навсегда позади», — сказал правый радикал. Тем временем, норвежская прокуратура считает, что Брейвик все еще может совершить новое преступление.

Напомним, Брейвик хочет продать за 7 млн фунтов стерлингов (10 млн долларов) права на фильм и книгу о своей жизни.

22 июля 2011 года он организовал взрыв в центре столицы Норвегии у одного из правительственных зданий. В результате этого теракта погибли восемь человек и несколько сотен пострадали.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/Day Donaldson
ТЕГИ:Андерс БрейвикТеррористы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры