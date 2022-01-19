Брейвик заявил, что отошел от насилия и терроризма
Норвежский боевик Андерс Брейвик, устроивший бойню на острове Утейя и получивший максимальный для Норвегии тюремный срок в 21 год, на заседании по делу о своем досрочном освобождении сообщил, что отошел от насилия и терроризма, передает NRK.
Настоящим я даю вам честное слово, что это навсегда позади», — сказал правый радикал. Тем временем, норвежская прокуратура считает, что Брейвик все еще может совершить новое преступление.
Напомним, Брейвик хочет продать за 7 млн фунтов стерлингов (10 млн долларов) права на фильм и книгу о своей жизни.
22 июля 2011 года он организовал взрыв в центре столицы Норвегии у одного из правительственных зданий. В результате этого теракта погибли восемь человек и несколько сотен пострадали.
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