СМИ: Боррель не увидел угрозы немедленного нападения РФ на Украину

Об этом он сообщил после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Определенно, не думаю, что есть что-то, что может усилить страх за немедленную атаку», — сказал Боррель.

Ранее он заявил, что Евросоюз не планирует эвакуировать дипломатов из Украины. При этом союз ожидает пояснений от США в связи с сообщениями о готовящейся эвакуации из Украины семей американских дипломатов.

