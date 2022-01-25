СМИ: Боррель не увидел угрозы немедленного нападения РФ на Украину

Угрозы немедленного нападения Москвы на Украину на сегодняшний день нет, сообщает Reuters со ссылкой на заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Боррель: ЕС не видит причин для эвакуации дипломатов из Украины

Об этом он сообщил после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Определенно, не думаю, что есть что-то, что может усилить страх за немедленную атаку», — сказал Боррель.

Ранее он заявил, что Евросоюз не планирует эвакуировать дипломатов из Украины. При этом союз ожидает пояснений от США в связи с сообщениями о готовящейся эвакуации из Украины семей американских дипломатов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаУкраина
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