Боррель: ЕС не видит причин для эвакуации дипломатов из Украины
Евросоюз не планирует эвакуировать дипломатов из Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД стран сообщества в Брюсселе.
Слова главы евродипломатии приводит РИА Новости. Как отметил Боррель, в ЕС не видят причин для эвакуации дипломатов. При этом союз ожидает пояснений от США в связи с сообщениями о готовящейся эвакуации из Украины семей американских дипломатов, отмечает RT.
«Госсекретарь [США Энтони] Блинкен объяснит нам причины этого объявления», — подчеркнул Блинкен.
Ранее Госдепартамент Соединенных Штатов разрешил некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей покинуть Украину. При этом диппредставительство продолжит свою работу, на Украине останется и временный поверенный в делах Кристина Квин, пишет «Свободная пресса».
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