Боррель: ЕС не видит причин для эвакуации дипломатов из Украины

Евросоюз не планирует эвакуировать дипломатов из Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД стран сообщества в Брюсселе.

Провокации на фоне переговоров: США эвакуируют дипломатов из Украины из-за российского «нападения»

Слова главы евродипломатии приводит РИА Новости. Как отметил Боррель, в ЕС не видят причин для эвакуации дипломатов. При этом союз ожидает пояснений от США в связи с сообщениями о готовящейся эвакуации из Украины семей американских дипломатов, отмечает RT.

«Госсекретарь [США Энтони] Блинкен объяснит нам причины этого объявления», — подчеркнул Блинкен.

Ранее Госдепартамент Соединенных Штатов разрешил некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей покинуть Украину. При этом диппредставительство продолжит свою работу, на Украине останется и временный поверенный в делах Кристина Квин, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/josepborrell
ТЕГИ:ЭвакуацияДипломатыУкраинаЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры