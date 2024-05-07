Chery может начать продажи авто под маркой Couggo в России
Китайский концерн Chery Automobile запатентовал в России торговую марку Couggo, следует из базы Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Отмечается, что товарный знак может применяться к легковым автомобилям, гибридам и электромобилям. В перечне услуг перечислены виды ремонта и обслуживания автомобилей.
Ранее стало известно, что китайские автомобили стали самыми аварийными в России по итогам прошлого года, на них пришлось 10% всех ДТП, напоминает «Радиоточка НСН».
По словам главы «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрея Кондрашова, в России растет количество угнанных китайских автомобилей, однако недавно вышедшие на рынок РФ китайские автомобили, например, Geely Monjaro, пока «популярности» у преступников не набрали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru