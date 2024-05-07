Chery может начать продажи авто под маркой Couggo в России

Отмечается, что товарный знак может применяться к легковым автомобилям, гибридам и электромобилям. В перечне услуг перечислены виды ремонта и обслуживания автомобилей.

Ранее стало известно, что китайские автомобили стали самыми аварийными в России по итогам прошлого года, на них пришлось 10% всех ДТП, напоминает «Радиоточка НСН».

По словам главы «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрея Кондрашова, в России растет количество угнанных китайских автомобилей, однако недавно вышедшие на рынок РФ китайские автомобили, например, Geely Monjaro, пока «популярности» у преступников не набрали.

