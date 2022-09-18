СМИ: Более половины жителей ФРГ опасаются, что не рассчитаются за электричество и газ

Исследователи считают, если граждане не смогут оплачивать счета, начнутся проблемы у городских коммунально-бытовых служб, общественного транспорта и различных учреждений, финансируемых из бюджетов.

«Коммунально-бытовые службы оказались в сложной ситуации. С одной стороны, они должны сами все больше платить за энергию, а с другой - опасаться того, что к ним не будут поступать платежи. Меры поддержки, которые государство подготовило для бизнеса, должны распространяться и на городские коммунальные службы», - заявил премьер земли Нижняя Саксония Штефан Вайль.

Ранее бывший президент США Дональд Трампзаявил, что отказ от диверсификации источников энергии может привести Германию к краху. В настоящее время Берлин возвращается к углю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

