СМИ: Более половины жителей ФРГ опасаются, что не рассчитаются за электричество и газ

Большинство немцев сомневаются, что смогут оплатить электроэнергию или газ - 59% опрошенных институтом INSA. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag со ссылкой на результаты исследования.

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Исследователи считают, если граждане не смогут оплачивать счета, начнутся проблемы у городских коммунально-бытовых служб, общественного транспорта и различных учреждений, финансируемых из бюджетов.

«Коммунально-бытовые службы оказались в сложной ситуации. С одной стороны, они должны сами все больше платить за энергию, а с другой - опасаться того, что к ним не будут поступать платежи. Меры поддержки, которые государство подготовило для бизнеса, должны распространяться и на городские коммунальные службы», - заявил премьер земли Нижняя Саксония Штефан Вайль.

Ранее бывший президент США Дональд Трампзаявил, что отказ от диверсификации источников энергии может привести Германию к краху. В настоящее время Берлин возвращается к углю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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