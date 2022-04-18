В районе Бейоглу в Стамбуле прогремел взрыв

Взрыв прогремел в районе Бейоглу в турецком Стамбуле, передает издание Sabah.

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«Срочные новости: в Бейоглу прогремел взрыв в подземных кабельных сооружениях», — отмечается в сообщении газеты.

Из-за взрыва произошло сильное задымление в здании, местных жителей эвакуируют, пишет РИА ФАН.

Данных о пострадавших или жертвах пока не приводится, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: Matt Perreault / Flickr.com
ТЕГИ:ВзрывСтамбулТурция
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