В районе Бейоглу в Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 202211:10
Взрыв прогремел в районе Бейоглу в турецком Стамбуле, передает издание Sabah.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru