СМИ: Более 10 тысяч человек погибли в Газе от атак Израиля
6 ноября 202316:35
Число погибших от воздушных налётов на сектор Газа достигло 10 022 человек, сообщает телеканал al Arabiya со ссылкой на Минздрав Палестины.
Отмечается, что в числе жертв 4 104 несовершеннолетних.
Также в палестинском ведомстве указали на «абсолютную неспособность разрушенной системы здравоохранения оказывать помощь и спасать жизни».
Ранее армия Израиля заявила, что с начала проведения наземной операции были нанесены удары по более чем 2,5 тысячам террористических целей в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru