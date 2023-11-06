СМИ: Более 10 тысяч человек погибли в Газе от атак Израиля

Отмечается, что в числе жертв 4 104 несовершеннолетних.

Также в палестинском ведомстве указали на «абсолютную неспособность разрушенной системы здравоохранения оказывать помощь и спасать жизни».

Ранее армия Израиля заявила, что с начала проведения наземной операции были нанесены удары по более чем 2,5 тысячам террористических целей в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

