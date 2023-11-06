СМИ: Более 10 тысяч человек погибли в Газе от атак Израиля

Число погибших от воздушных налётов на сектор Газа достигло 10 022 человек, сообщает телеканал al Arabiya со ссылкой на Минздрав Палестины.

Боевики «Хезболлы» нанесли ракетный удар по израильской казарме

Отмечается, что в числе жертв 4 104 несовершеннолетних.

Также в палестинском ведомстве указали на «абсолютную неспособность разрушенной системы здравоохранения оказывать помощь и спасать жизни».

Ранее армия Израиля заявила, что с начала проведения наземной операции были нанесены удары по более чем 2,5 тысячам террористических целей в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеСектор ГазаПалестинаИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры