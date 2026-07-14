Россияне сообщили о масштабном сбое в работе Google

Пользователи из России заявили о сбое в работе Google. Об этом сообщается на портале «Сбой.рф».

Больше всего жалоб на проблемы с доступом поступило из Москвы и Санкт-Петербурга, пишет RT. Также о неполадках сообщают из Нижегородской области и Красноярского края.

По данным пользователей, недоступен поисковик Google, возникают проблемы и с работой почты.

Ранее в работе мобильного приложения ВТБ произошел сбой в связи с DDOS-атакой на онлайн-сервисы.

