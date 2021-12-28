СМИ: боевики «Талибана» открыли огонь по протестующим в Кабуле женщинам

Боевики захватившего власть в Афганистане движения «Талибан» (террористическое движение, запрещено в РФ) открыли огонь по женщинам, вышедшим во вторник демонстрацию в Кабуле. Информацию передало афганское агентство Asvaka.

По его данным, инцидент произошел в районе больницы итальянской гуманитарной организации Emergency. Сведений о жертвах или пострадавших нет.

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Группа женщин провела в Кабуле акцию протеста с требованием соблюдать их права и улучшить условия жизни. В мероприятии приняли участие несколько десятков человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Активистки вышли с лозунгами: «Мы - голос голодных людей» и «Женщины проснулись, мы ненавидим дискриминацию».

Ранее сообщалось, что захватившее власть в Афганистане талибы (представитель террористического движения «Талибан», запрещенного в РФ) упразднили два министерства- по вопросам мира и по парламентским делам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Акция ПротестаЖенщиныАфганистан
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