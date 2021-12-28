СМИ: боевики «Талибана» открыли огонь по протестующим в Кабуле женщинам

Группа женщин провела в Кабуле акцию протеста с требованием соблюдать их права и улучшить условия жизни. В мероприятии приняли участие несколько десятков человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Активистки вышли с лозунгами: «Мы - голос голодных людей» и «Женщины проснулись, мы ненавидим дискриминацию».

Ранее сообщалось, что захватившее власть в Афганистане талибы (представитель террористического движения «Талибан», запрещенного в РФ) упразднили два министерства- по вопросам мира и по парламентским делам.

