«Это не праздный вопрос»: Путин о ситуации в Афганистане

Помочь афганскому народу в борьбе с талибами (движение Талибан, террористическая организация, запрещена в РФ) должны те страны, которые нанесли ему больший урон. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря 2021 года.

Путин признался, с каких пор ни за кем не следит

Лидер страны также отметил, что Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Афганистане, для России это «не праздный вопрос». Путин подчеркнул, что Москва обеспокоена возможностью проникновения экстремистов на территорию среднеазиатских республик, граничащих с Афганистаном.

Глава государства отметил, что в признании Талибана нужно исходить из реалий. Помощь Афганистану могут предложить страны, которые ранее были недружественны к нему. Например, возможно разморозить денежные резервы в американских банках.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пресс-конференция ПутинаРоссияТалибан
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