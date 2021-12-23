«Это не праздный вопрос»: Путин о ситуации в Афганистане

Лидер страны также отметил, что Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Афганистане, для России это «не праздный вопрос». Путин подчеркнул, что Москва обеспокоена возможностью проникновения экстремистов на территорию среднеазиатских республик, граничащих с Афганистаном.

Глава государства отметил, что в признании Талибана нужно исходить из реалий. Помощь Афганистану могут предложить страны, которые ранее были недружественны к нему. Например, возможно разморозить денежные резервы в американских банках.

