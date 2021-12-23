«Это не праздный вопрос»: Путин о ситуации в Афганистане
Помочь афганскому народу в борьбе с талибами (движение Талибан, террористическая организация, запрещена в РФ) должны те страны, которые нанесли ему больший урон. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря 2021 года.
Лидер страны также отметил, что Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Афганистане, для России это «не праздный вопрос». Путин подчеркнул, что Москва обеспокоена возможностью проникновения экстремистов на территорию среднеазиатских республик, граничащих с Афганистаном.
Глава государства отметил, что в признании Талибана нужно исходить из реалий. Помощь Афганистану могут предложить страны, которые ранее были недружественны к нему. Например, возможно разморозить денежные резервы в американских банках.
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