«Они вступали в бой с недостаточным снаряжением и вооружением и терзались мыслями о том, стоит ли возвращаться на Украину [еще раз] — некоторые видели, как умирают друзья, и решили, что с них хватит. Им выдали противотанковое оружие и ракеты, но без батарей для пусковой установки — оборудование было неработоспособным. 8 из 20 добровольцев в отряде [иностранного наемника] покинули свои посты, в том числе ветеран морской пехоты, который, похоже, сломал свой пулемет камнем в надежде выдать это за боевые повреждения. Еще один боец симулировал травму», — цитирует публикацию Ura.ru.

Также наемники рассказали об утечке данных из-за отсутствия дополнительных батарей для раций украинских отрядов. Вследствие этого военным для связи пришлось использовались незащищенные мобильные телефоны и WhatsApp, которые прослушивались ВС РФ. Как рассказал один из военнослужащих, через короткое время после обмена планами их позиции были атакованы артиллерией РФ. Наемник признался, что они чувствовали себя плохо информированными, не представляли своего местонахождения «и что очень важно — где были русские».

Ранее «Системный пестицид» рассказывал, что американские наемники жалуются на украинское военное руководство в запрещенном в России Instagram: «Они просят у подписчиков не лайки и репосты, а деньги на оружие».



