СМИ: В Германии начались забастовки сотрудников Volkswagen и BMW

По данным издания, к протестам профсоюзов IG Metall также присоединились сотрудники автоконцернов Volkswagen и BMW. Также забастовка должна пройти у завода Audi в Ингольштадте.

Как пишет Bild, работники требуют повышение заработной платы на 7%, а также увеличения оклада стажёров на 170 евро, в связи с инфляцией в Германии.

Ранее американский профсоюз работников автомобильной, аэрокосмической и сельскохозяйственной промышленности (UAW) обратился в суд с иском против экс-президента США Дональда Трампа и основателя Tesla Илона Маска, которые высказались за увольнение участвующих в забастовках работников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

