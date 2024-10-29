СМИ: В Германии начались забастовки сотрудников Volkswagen и BMW
Забастовки работников металлургической и электротехнической промышленности начались в ФРГ. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, к протестам профсоюзов IG Metall также присоединились сотрудники автоконцернов Volkswagen и BMW. Также забастовка должна пройти у завода Audi в Ингольштадте.
Как пишет Bild, работники требуют повышение заработной платы на 7%, а также увеличения оклада стажёров на 170 евро, в связи с инфляцией в Германии.
Ранее американский профсоюз работников автомобильной, аэрокосмической и сельскохозяйственной промышленности (UAW) обратился в суд с иском против экс-президента США Дональда Трампа и основателя Tesla Илона Маска, которые высказались за увольнение участвующих в забастовках работников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru