СМИ: Беспилотник атаковал военную базу США в Сирии
8 января 202412:45
База США в сирийской провинции Эль-Хасаке подверглась атаке дрона. Об этом сообщает Al Mayadeen.
«Беспилотник атаковал американские войска на базе Румейлан», — отмечает телеканал.
Подробностей атаки не приводится.
Ранее по американской базе у месторождения «Аль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор нанесли ракетный удар, напоминает RT. По объекту выпустили 30 снарядов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru