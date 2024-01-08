СМИ: Беспилотник атаковал военную базу США в Сирии

База США в сирийской провинции Эль-Хасаке подверглась атаке дрона. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Шиитские группировки Ирака нанесли ракетный удар по базе США в Сирии

«Беспилотник атаковал американские войска на базе Румейлан», — отмечает телеканал.

Подробностей атаки не приводится.

Ранее по американской базе у месторождения «Аль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор нанесли ракетный удар, напоминает RT. По объекту выпустили 30 снарядов.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:БеспилотникиСШАВоенная БазаСирия

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