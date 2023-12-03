Шиитские группировки Ирака нанесли ракетный удар по базе США в Сирии

Шиитские группировки из «Исламского сопротивления Ирака» нанесли ракетный удар по военной базе Соединенных Штатов в Сирии, пишет РИА Новости.

Базу США в иракском Эрбиле атаковали беспилотники

В заявлении движения говорится, что удар нанесен по базе «Хараб аль-Джир» в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Отмечается, что цели на территории военного объекта поражены.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что с 17 октября американские силы на Ближнем Востоке атаковали 74 раза.

В Сирии и Ираке дислоцировано 3,4 тысячи американских военнослужащих, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети/OIRSpox
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