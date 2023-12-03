Шиитские группировки Ирака нанесли ракетный удар по базе США в Сирии
Шиитские группировки из «Исламского сопротивления Ирака» нанесли ракетный удар по военной базе Соединенных Штатов в Сирии, пишет РИА Новости.
В заявлении движения говорится, что удар нанесен по базе «Хараб аль-Джир» в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Отмечается, что цели на территории военного объекта поражены.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что с 17 октября американские силы на Ближнем Востоке атаковали 74 раза.
В Сирии и Ираке дислоцировано 3,4 тысячи американских военнослужащих, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шиитские группировки Ирака нанесли ракетный удар по базе США в Сирии
- Блогерша Айза предложила убрать актера Петрова из кино из-за внешности
- Нужны дети: В России улучшают демографию запретами и деньгами
- Минобороны заявило о поражении центра управления ПВО ВСУ
- Врач Вялов указал на связь жирной пищи с раком поджелудочной железы
- На трассе в Подмосковье столкнулись более 15 автомобилей
- Переехавший на Кипр Галкин* запросил за выступление 100 тыс евро
- «Сказочная премьера»: Сокуров упрекнул киноотрасль в отсутствии смыслов и цензуре
- Депутат Госдумы Федоров предложил ввести налог на бездетность
- Медведев заявил о попытке США получить прибыль за счет конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru