СМИ: Белый дом покинула овчарка Байдена
5 октября 202306:42
Американский лидер Джо Байден и его супруга Джилл решили не держать в Белом доме свою немецкую овчарку по кличке Коммандер, сообщает Fox News.
Это связано с агрессивным поведением пса в отношении сотрудников. Собака уже покинула территорию американской администрации.
Причина агрессии собаки президента США Джо Байдена — нездоровые отношения в Белом доме, если ситуацию не изменить, все может закончиться гибелью человека из окружения американского лидера. Об этом НСН заявил президент Союза кинологических ассоциаций России Владимир Уражевский.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РИА Новости: ФСБ и Росгвардия протестируют маскирующую гранату РДГ-У
- СМИ: Белый дом покинула овчарка Байдена
- Минобороны Италии: переговоры между РФ и Украиной могут начаться весной
- В Японии после землетрясения объявлена угроза цунами высотой в 1 метр
- На АЭС «Фукусима-1» начали сброс второй партии воды, очищенной от радиации
- «Аэрофлот» открыл рейсы по маршруту Хабаровск – Бангкок
- Медики Великого Новгорода отказались помогать онкобольному из-за боязни «заразиться»
- Мигранты штурмуют границу США в Эль-Пасо
- ФБР не подтвердило сообщения о слежке за сторонниками Трампа
- СМИ: Турции готовит встречу по разрешению конфликта на Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru