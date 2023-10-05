СМИ: Белый дом покинула овчарка Байдена

Это связано с агрессивным поведением пса в отношении сотрудников. Собака уже покинула территорию американской администрации.

Причина агрессии собаки президента США Джо Байдена — нездоровые отношения в Белом доме, если ситуацию не изменить, все может закончиться гибелью человека из окружения американского лидера. Об этом НСН заявил президент Союза кинологических ассоциаций России Владимир Уражевский.

