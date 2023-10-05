СМИ: Белый дом покинула овчарка Байдена

Американский лидер Джо Байден и его супруга Джилл решили не держать в Белом доме свою немецкую овчарку по кличке Коммандер, сообщает Fox News.

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Это связано с агрессивным поведением пса в отношении сотрудников. Собака уже покинула территорию американской администрации.

Причина агрессии собаки президента США Джо Байдена — нездоровые отношения в Белом доме, если ситуацию не изменить, все может закончиться гибелью человека из окружения американского лидера. Об этом НСН заявил президент Союза кинологических ассоциаций России Владимир Уражевский.

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ФОТО: © AP Photo / The White House/Adam Schultz
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