Корабли британских ВМС выдвинулись к берегам Израиля

Великобритания направила корабли своих военно-морских сил в Восточное Средиземноморье, говорится в заявлении министерства обороны Соединенного Королевства в соцсетях.

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Лондон направил к берегам Израиля оперативную группу, включающую корабли Argus и Lyme Bay. Корабли покинули Гибралтар и направились в Восточное Средиземноморье.

Причиной отправки оперативной группы стала эскалация конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

По информации газеты The Washington Post, США направят на Ближний Восток группировку из четырех тысяч моряков и морских пехотинцев. Она присоединится к американским кораблям у берегов Израиля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ФСБ РФ
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