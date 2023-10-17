Корабли британских ВМС выдвинулись к берегам Израиля
Великобритания направила корабли своих военно-морских сил в Восточное Средиземноморье, говорится в заявлении министерства обороны Соединенного Королевства в соцсетях.
Лондон направил к берегам Израиля оперативную группу, включающую корабли Argus и Lyme Bay. Корабли покинули Гибралтар и направились в Восточное Средиземноморье.
Причиной отправки оперативной группы стала эскалация конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.
По информации газеты The Washington Post, США направят на Ближний Восток группировку из четырех тысяч моряков и морских пехотинцев. Она присоединится к американским кораблям у берегов Израиля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru