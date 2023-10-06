СМИ: Белый дом начал планировать встречу Байдена с Си Цзиньпином
Американская администрация приступила к планированию потенциальной встречи главы государства Джо Байдена с председателем Китая Си Цзиньпином, сообщает The Washington Post.
По данным издания, она может пройти в ноябре в Калифорнии на саммите АТЭС. Об этой встрече еще не было объявлено официально. Если она состоится, то станет первой для руководителей двух стран с переговоров на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что президент Джо Байден надеется на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином этой осенью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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