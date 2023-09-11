Госдеп понадеялся на встречу Байдена и Си Цзиньпина осенью
Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что президент Джо Байден надеется на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином этой осенью. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы считаем, что замены личным обсуждениям на уровне руководителей нет», - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.
Миллер отметил, что Вашингтон прорабатывает возможности организации встречи.
Байден ранее выразил разочарование из-за отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20 в индийском Нью-Дели. Президент США подтвердил намерение встретиться с лидером КНР, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru