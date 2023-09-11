Госдеп понадеялся на встречу Байдена и Си Цзиньпина осенью

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что президент Джо Байден надеется на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином этой осенью. Об этом пишет РИА Новости.

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«Мы считаем, что замены личным обсуждениям на уровне руководителей нет», - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Миллер отметил, что Вашингтон прорабатывает возможности организации встречи.

Байден ранее выразил разочарование из-за отсутствия Си Цзиньпина на саммите G20 в индийском Нью-Дели. Президент США подтвердил намерение встретиться с лидером КНР, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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