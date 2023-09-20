Путин намерен в октябре посетить Китай

Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в октябре.

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На встрече с главой китайского МИД Ван И российский лидер уточнил, что примет участие в форуме «Один пояс один путь».

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ФОТО: РИА Новости
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