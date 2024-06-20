СМИ: Белый дом хочет ограничить продажу ПО Kaspersky с 29 сентября

Согласно данным, Белый дом также планирует поместить «Лабораторию Касперского» в список компаний, против которых предусмотрены торговые ограничения. Отмечается, что хотя подробности о торговых ограничениях не раскрыты, это решение следует за длительной неразрывной связью между компанией «Лаборатория Касперского» и российским правительством.

Ранее глава НП «Руссофт» Валентин Макаров заявил в беседе с НСН, что полный запрет на программного обеспечение «Лаборатории Касперского» в США приведет к недовольству рядовых американцев, передает «Радиоточка НСН».

