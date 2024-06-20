СМИ: Белый дом хочет ограничить продажу ПО Kaspersky с 29 сентября

Белый дом намерен ограничить продажу программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в Соединенных Штатах с 29 сентября из-за связи компании с Россией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

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Согласно данным, Белый дом также планирует поместить «Лабораторию Касперского» в список компаний, против которых предусмотрены торговые ограничения. Отмечается, что хотя подробности о торговых ограничениях не раскрыты, это решение следует за длительной неразрывной связью между компанией «Лаборатория Касперского» и российским правительством.

Ранее глава НП «Руссофт» Валентин Макаров заявил в беседе с НСН, что полный запрет на программного обеспечение «Лаборатории Касперского» в США приведет к недовольству рядовых американцев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Лаборатория КасперскогоСША

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