В «Лаборатории Касперского» предупредили о шпионском моде для WhatsApp

«Лаборатория Касперского» обнаружила распространяемый через Telegram-каналы шпионский мод для мессенджера WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta) на Android. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

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По данным экспертов, программа содержит ранее неизвестное вредоносное ПО - троянца-шпиона.

«Он получил название CanesSpy. Мод уже некоторое время распространяется в Telegram-каналах на арабском и азербайджанском языках», — указали в компании.

Как отметили в «Лаборатории Касперского», мод распространяется вместе с некоторыми модификациями для мессенджера, предлагающими опцию отложенного постинга и другие функции. Программа может похищать данные с устройства — список контактов, информацию об аккаунтах, документы — и по команде ведет запись с микрофона смартфона.

Ранее директор по продуктам группы компаний «Гарда» Павел Кузнецов предупредил, что неофициальные клиенты WhatsApp могут красть платежные данные, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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