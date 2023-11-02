В «Лаборатории Касперского» предупредили о шпионском моде для WhatsApp
«Лаборатория Касперского» обнаружила распространяемый через Telegram-каналы шпионский мод для мессенджера WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta) на Android. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
По данным экспертов, программа содержит ранее неизвестное вредоносное ПО - троянца-шпиона.
«Он получил название CanesSpy. Мод уже некоторое время распространяется в Telegram-каналах на арабском и азербайджанском языках», — указали в компании.
Как отметили в «Лаборатории Касперского», мод распространяется вместе с некоторыми модификациями для мессенджера, предлагающими опцию отложенного постинга и другие функции. Программа может похищать данные с устройства — список контактов, информацию об аккаунтах, документы — и по команде ведет запись с микрофона смартфона.
Ранее директор по продуктам группы компаний «Гарда» Павел Кузнецов предупредил, что неофициальные клиенты WhatsApp могут красть платежные данные, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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