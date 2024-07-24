СМИ: Байдену потребовалась экстренная помощь после ресторана
Американскому президенту Джо Байдену на прошлой неделе потребовалась срочная помощь медиков, сообщает The Dossier.
По данным издания, это произошло после посещения мексиканского ресторана Lindo Michoacan в Лас-Вегасе. В работе главы государства «все пошло наперекосяк» именно после посещения этого заведения. После этого Байден несколько дней не появлялся на публике. Сначала было объявлено, что он заразился коронавирусом, хотя у него было запланировано выступление в это день.
По словам нескольких правоохранителей, дежуривших в тот день, произошедшее с Байденом не имело типичных симптомов коронавируса по типу насморка. Информация о необходимой президенту медицинской помощи была передана по зашифрованным полицейским радиоволнам. К ресторану перебросили силовиков, чтобы ускорить доставку американского лидера в больницу.
Байдена доставили в Дувр. Только президент и его ближайшее окружение знают правду о том, что именно произошло на прошлой неделе в Лас-Вегасе, отмечается в статье.
Ранее на фоне слухов о смерти Байдена над Капитолием приспустили флаги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru