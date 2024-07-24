СМИ: Байдену потребовалась экстренная помощь после ресторана

По данным издания, это произошло после посещения мексиканского ресторана Lindo Michoacan в Лас-Вегасе. В работе главы государства «все пошло наперекосяк» именно после посещения этого заведения. После этого Байден несколько дней не появлялся на публике. Сначала было объявлено, что он заразился коронавирусом, хотя у него было запланировано выступление в это день.

По словам нескольких правоохранителей, дежуривших в тот день, произошедшее с Байденом не имело типичных симптомов коронавируса по типу насморка. Информация о необходимой президенту медицинской помощи была передана по зашифрованным полицейским радиоволнам. К ресторану перебросили силовиков, чтобы ускорить доставку американского лидера в больницу.

Байдена доставили в Дувр. Только президент и его ближайшее окружение знают правду о том, что именно произошло на прошлой неделе в Лас-Вегасе, отмечается в статье.

Ранее на фоне слухов о смерти Байдена над Капитолием приспустили флаги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

