Байден впервые за последние дни появился на публике

Это произошло после перенесенного коронавируса. Глава государства заявил журналистам, что чувствует себя хорошо. При этом на вопросы о причинах его выхода из президентской гонки и шансах вице-президента США Камалы Харрис превзойти экс-лидера Дональда Трампа Байден отвечать не стал.

24 июля в 20:00 по восточному времени (03:00 мск 25 июля) выступит с обращением к гражданам страны. Президент и его помощники уже начали работать над речью для выступления.

Ранее на фоне слухов о смерти Байдена над Капитолием приспустили флаги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

