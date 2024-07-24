Байден впервые за последние дни появился на публике
Американский президент Джо Байден впервые за последние дни появился на публике, сообщает пул Белого дома.
Это произошло после перенесенного коронавируса. Глава государства заявил журналистам, что чувствует себя хорошо. При этом на вопросы о причинах его выхода из президентской гонки и шансах вице-президента США Камалы Харрис превзойти экс-лидера Дональда Трампа Байден отвечать не стал.
24 июля в 20:00 по восточному времени (03:00 мск 25 июля) выступит с обращением к гражданам страны. Президент и его помощники уже начали работать над речью для выступления.
Ранее на фоне слухов о смерти Байдена над Капитолием приспустили флаги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru