СМИ: Байдена встретили на Гавайях акцией протеста

Там собрались несколько десятков человек. Плакаты в их руках гласили: «слишком поздно», «следовало приехать раньше», «действия говорят громче слов». Президент на вертолете совершил облет острова.

Природный пожар начался 9 августа на острове Мауи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. Без жилья остались как минимум 4,5 тысячи человек. 114 человек погибли.

Ранее конгрессвумен Грин обвинила Байдена в поддержке Украины вместо американцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

