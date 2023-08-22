СМИ: Байдена встретили на Гавайях акцией протеста
Американского лидера Джо Байдена, который прибыл на пострадавшие от пожаров Гавайские острова, у аэропорта встретили протестующие, сообщает News Now.
Там собрались несколько десятков человек. Плакаты в их руках гласили: «слишком поздно», «следовало приехать раньше», «действия говорят громче слов». Президент на вертолете совершил облет острова.
Природный пожар начался 9 августа на острове Мауи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. Без жилья остались как минимум 4,5 тысячи человек. 114 человек погибли.
Ранее конгрессвумен Грин обвинила Байдена в поддержке Украины вместо американцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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