СМИ: На Гавайях нашли 60 человек, которые считались пропавшими без вести

По данным канала, в одном из домов в безопасности были найдены 60 человек, однако до сих пор ещё не обнаружены сотни людей.

ABC отмечает, что у многих жителей острова в настоящее время нет электричества и они не могут связаться по телефону с родственниками или властями, поэтому теперь о них говорят, как о «незарегистрированных» вместо «пропавших без вести».

Ранее власти округа Мауи заявили, что число жертв природных пожаров на Гавайских островах возросло до 67, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

