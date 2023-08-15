СМИ: На Гавайях нашли 60 человек, которые считались пропавшими без вести
В американском штате Гавайи нашли людей, которые считались пропавшими без вести после пожаров, сообщает телеканал ABC.
По данным канала, в одном из домов в безопасности были найдены 60 человек, однако до сих пор ещё не обнаружены сотни людей.
ABC отмечает, что у многих жителей острова в настоящее время нет электричества и они не могут связаться по телефону с родственниками или властями, поэтому теперь о них говорят, как о «незарегистрированных» вместо «пропавших без вести».
Ранее власти округа Мауи заявили, что число жертв природных пожаров на Гавайских островах возросло до 67, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru