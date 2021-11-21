СМИ: Байден заявил о своих планах баллотироваться на второй срок

Усилия, направленные на то, чтобы убедить сторонников в стремлении президента США остаться в Белом доме на еще один срок, предпринимаются в связи с тем, что многие демократы предполагают, что Байден, возможно, не будет участвовать в следующих выборах, в том числе из-за возраста - к моменту голосования ему будет 81 год. Еше одна причина — рейтинг действующего главы государства. Так, к настоящему моменту работу Байдена одобряют около 40% американцев.

Как ожидается, официально о своем решении Байден объявит после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года.

Напомним, рейтинг Джо Байдена за девять месяцев текущего года снизился на 11,3 процентного пункта — до 44,7%.

Этот показатель больше, чем у предыдущих лидеров США со времен Второй мировой войны.

