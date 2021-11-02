Американский сенатор назвал президентство Байдена катастрофой для США

Действия президента США Джо Байдена на посту главы государства стали «настоящей катастрофой» для страны. Об этом заявил сенатор-республиканец Рик Скотт.

Рейтинг Байдена упал сильнее, чем у всех президентов США с 1945 года

Политик, сославшись на документы Минторга, напомнил о падении ВВП США на 2% в годовом исчислении в III квартале года. По словам сенатора, на это повлияли «растущие при Байдене инфляционный кризис и кризис в цепочке поставок».

«Президентство Джо Байдена стало для нашей страны настоящей катастрофой. Всего за девять месяцев на посту, проводя радикально-социалистический курс вместо политики, действительно отвечающей интересам американских семей, он довёл Америку до опасно низких показателей», — цитирует Скотта RT.

Сенатор считает, что из-за неверных решений Байдена в США выросли цены «почти на все», и американцы «не могут сводить концы с концами».

«Пора президенту очнуться и прислушаться, пока США не подошли к полному экономическому краху», — заключил республиканец.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сенат СШАСШАДжо Байден
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