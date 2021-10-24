Рейтинг Байдена упал сильнее, чем у всех президентов США с 1945 года

Этот показатель больше, чем у предыдущих лидеров США со времен Второй мировой войны. До Байдена самое сильное падение рейтинга за девять месяцев фиксировалось у Барака Обамы - минус 10 п. п.

По словам экспертов, падение рейтинга Байдена связано с эпидемией коронавируса, выводом войск США из Афганистана, а также проблемами в экономике.

Как сообщила пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в Белом доме учитывают позицию американцев, однако намереваются продолжить продвижение имеющейся повестки, чтобы улучшить жизнь американцев.

