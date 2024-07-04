СМИ: Байден заявил, что не откажется от участия в выборах и победит

Глава Соединенных Штатов Джо Байден заявил демократам, что не откажется от участия в выборах, сообщает издание Politico.

Еще один конгрессмен-демократ призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

«Меня никто не выгоняет, я не ухожу, я буду бороться до конца, и мы победим», — заявил президент в ходе видеоконференции со своим штабом и национальным комитетом Демократической партии.

При этом группа законодателей-демократов намерена обратиться к главе Белого дома с призывом выйти из гонки.

Администрация США рассматривает предстоящий саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне в качестве возможности для президента Джо Байдена положительно проявить себя после провальных дебатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо Байден

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