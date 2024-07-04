СМИ: Байден заявил, что не откажется от участия в выборах и победит
Глава Соединенных Штатов Джо Байден заявил демократам, что не откажется от участия в выборах, сообщает издание Politico.
«Меня никто не выгоняет, я не ухожу, я буду бороться до конца, и мы победим», — заявил президент в ходе видеоконференции со своим штабом и национальным комитетом Демократической партии.
При этом группа законодателей-демократов намерена обратиться к главе Белого дома с призывом выйти из гонки.
Администрация США рассматривает предстоящий саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне в качестве возможности для президента Джо Байдена положительно проявить себя после провальных дебатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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