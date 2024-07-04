Еще один конгрессмен-демократ призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Американский конгрессмен Рауль Грихальва от штата Аризона, представляющий правящую Демократическую партию США, заявил, что главе государства Джо Байдену следует прекратить участие в предвыборной гонке, сообщает издание The New York Times.

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Ему надо взять на себя ответственность <...> и выйти из этой гонки», — заявил законодатель.

Ранее конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт также сказал, что Байдену следует выйти из предвыборной гонки. Он стал первым законодателем-демократом, открыто выступившим с таким призывом после состоявшихся теледебатов с экс-президентом Дональдом Трампом.

Администрация США рассматривает предстоящий саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне в качестве возможности для президента Джо Байдена положительно проявить себя после провальных дебатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо БайденКонгресс США

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