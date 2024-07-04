Еще один конгрессмен-демократ призвал Байдена выйти из предвыборной гонки

Ему надо взять на себя ответственность <...> и выйти из этой гонки», — заявил законодатель.

Ранее конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт также сказал, что Байдену следует выйти из предвыборной гонки. Он стал первым законодателем-демократом, открыто выступившим с таким призывом после состоявшихся теледебатов с экс-президентом Дональдом Трампом.

Администрация США рассматривает предстоящий саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне в качестве возможности для президента Джо Байдена положительно проявить себя после провальных дебатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

