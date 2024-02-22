СМИ: Байден занимается упражнениями по балансу с физиотерапевтом

После этого глава государства занимается упражнениями по балансу с физиотерапевтом, чтобы не падать и помочь президенту со все более неуклюжей походкой, и только после этого отправляется на работу в Овальный кабинет. Обычно Байден просыпается в 7:00

Глава Белого дома носит специальные кроссовки вместо ботинок. Кроме того, у подножия лестниц всегда стоит либо военный помощник, либо сотрудник спецслужб «на случай происшествия».

Также Байден на время сна надевает аппарат СИПАП для поддержания постоянного давления воздуха в дыхательных путях, что помогает лечению нарушений дыхания во сне, однако утром следы от аппарата остаются на его лице. Президент спит восемь часов в сутки, в то время как, например, экс-президенты Дональд Трамп и Барак Обама отводили на это пять часов. Работает американский лидер примерно до 19:00.

Еще одна черта Байдена — это склонность опаздывать, как бы персонал Белого дома ни старался организовать распорядок дня президента.

Ранее Трамп заявил, что Байден посмешище, которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

