СМИ: Байден занимается упражнениями по балансу с физиотерапевтом
Американского лидера Джо Байдена по утрам будит кот, сообщает Daily Mail со ссылкой на его помощников.
После этого глава государства занимается упражнениями по балансу с физиотерапевтом, чтобы не падать и помочь президенту со все более неуклюжей походкой, и только после этого отправляется на работу в Овальный кабинет. Обычно Байден просыпается в 7:00
Глава Белого дома носит специальные кроссовки вместо ботинок. Кроме того, у подножия лестниц всегда стоит либо военный помощник, либо сотрудник спецслужб «на случай происшествия».
Также Байден на время сна надевает аппарат СИПАП для поддержания постоянного давления воздуха в дыхательных путях, что помогает лечению нарушений дыхания во сне, однако утром следы от аппарата остаются на его лице. Президент спит восемь часов в сутки, в то время как, например, экс-президенты Дональд Трамп и Барак Обама отводили на это пять часов. Работает американский лидер примерно до 19:00.
Еще одна черта Байдена — это склонность опаздывать, как бы персонал Белого дома ни старался организовать распорядок дня президента.
Ранее Трамп заявил, что Байден посмешище, которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru