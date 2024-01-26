Рейтинг Байдена за год составил 39,8%

Отмечается, что такой результат является одним из худших среди показателей всех лидеров США после Второй мировой войны. В первый год пребывания Байдена в Белом доме этот показатель составлял 48,9%, во второй - 41%.

Результат хуже, чем у Байдена, продемонстрировал только 39-й президент США Джимми Картер (37,4%). У 45-го президента США Дональда Трампа - 42%, у 44-го американского лидера Барака Обамы - 44,5%.

Ранее Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

