Рейтинг Байдена за год составил 39,8%
Рейтинг одобрения работы американского президента Джо Байдена в течение третьего года его пребывания на посту составил в среднем 39,8%, сообщает ТАСС со ссылкой на социологическую службу Gallup.
Отмечается, что такой результат является одним из худших среди показателей всех лидеров США после Второй мировой войны. В первый год пребывания Байдена в Белом доме этот показатель составлял 48,9%, во второй - 41%.
Результат хуже, чем у Байдена, продемонстрировал только 39-й президент США Джимми Картер (37,4%). У 45-го президента США Дональда Трампа - 42%, у 44-го американского лидера Барака Обамы - 44,5%.
Ранее Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru