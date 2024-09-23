СМИ: Байден вряд ли объявит о снятии ограничений на удары по РФ
Американский лидер Джо Байден после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне вряд ли объявит о снятии ограничений на использование Киевом дальнобойных вооружений Запада для ударов вглубь России, сообщает Times.
По данным газеты, это решение зависит от США и Великобритании. По сообщению Белого дома, Байден и Зеленский обсудят конфликт вокруг Украины, «стратегическое планирование Украины и поддержку США».
Неназванный дипломат из страны, которая входит в НАТО, заявил, что решение об ударах по российской территории «действительно британско-американское». Если решение будет принято, то вряд ли «изменит ход конфликта».
Ранее Байден сообщил, что не принял решение об ударах западным оружием вглубь РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru