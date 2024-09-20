СМИ: США и Британия вскоре тайно разрешат ВСУ бить западным оружием вглубь РФ

США и Великобритания могут в частном порядке дать Украине разрешение использовать западное оружие для ударов по территории России, сообщает радиостанция LBC.

По данным издания, изменение позиции двух стран будет официально подтверждено лишь после первых ударов. Источник LBC также отмечает, что окончательное решение по этому вопросу может быть принято на следующей неделе в рамках встреч на Генеральной Ассамблее ООН.

Пентагон: Удары Украины вглубь РФ не станут решающим фактором в конфликте

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО обсуждают не только передачу Киеву дальнобойных вооружений, но и возможное прямое участие в украинском конфликте, что изменит его характер. Россия, по его словам, будет вынуждена реагировать на новые угрозы.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва готовит соответствующие контрмеры. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что поставки оружия Украине делают НАТО участником конфликта, а такие грузы — законными целями для России, передает «Радиоточка НСН».

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