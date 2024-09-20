СМИ: США и Британия вскоре тайно разрешат ВСУ бить западным оружием вглубь РФ

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО обсуждают не только передачу Киеву дальнобойных вооружений, но и возможное прямое участие в украинском конфликте, что изменит его характер. Россия, по его словам, будет вынуждена реагировать на новые угрозы.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва готовит соответствующие контрмеры. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что поставки оружия Украине делают НАТО участником конфликта, а такие грузы — законными целями для России, передает «Радиоточка НСН».