СМИ: США и Британия вскоре тайно разрешат ВСУ бить западным оружием вглубь РФ
США и Великобритания могут в частном порядке дать Украине разрешение использовать западное оружие для ударов по территории России, сообщает радиостанция LBC.
По данным издания, изменение позиции двух стран будет официально подтверждено лишь после первых ударов. Источник LBC также отмечает, что окончательное решение по этому вопросу может быть принято на следующей неделе в рамках встреч на Генеральной Ассамблее ООН.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО обсуждают не только передачу Киеву дальнобойных вооружений, но и возможное прямое участие в украинском конфликте, что изменит его характер. Россия, по его словам, будет вынуждена реагировать на новые угрозы.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва готовит соответствующие контрмеры. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что поставки оружия Украине делают НАТО участником конфликта, а такие грузы — законными целями для России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров назвал шуткой слова Путина о поддержке Харрис на выборах президента США
- Лавров заявил о готовности российского оружия к серьезным для «хозяев Киева»
- СМИ: США и Британия вскоре тайно разрешат ВСУ бить западным оружием вглубь РФ
- СМИ: Рустем Умеров и Кирилл Буданов могут быть отправлены в отставку
- Минюст исключил основателя «Планерки» Литвинова из списка иноагентов
- Выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле» начнутся с 23 сентября
- Кабмин опубликовал список стран, чья политика противоречит российским ценностям
- ЦАХАЛ заявила о ликвидации командующего операциями «Хезболлы» Ибрагима Акиля
- Число жертв удара израильской авиации по Бейруту возросло до 12
- Представлен постер комедии «Особенности национальной больницы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru