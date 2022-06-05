СМИ: Байден столкнулся с паникой среди лидеров ЕС из-за России
Американскому лидеру Джо Байдену пришлось бороться с паникой среди европейских союзников Вашингтона, которые стремятся любой ценой завершить украинский кризис, пишет Washington Post.
По данным издания, к этому привели успехи российских войск на поле боя, которые вызвали беспокойство и у главы Белого дома. Европейские союзники США испугались издержек затяжного конфликта.
Страны НАТО должны быть готовы к длительной военной поддержке Украины из-за риска затягивания русско-украинского конфликта, сообщил ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, с начала военной операции России на Украине численность войск альянса на востоке была увеличена до 40 тыс. человек.
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