СМИ: Байден пригрозил Ирану войной в случае организации покушения на Трампа

Такое предупреждение США сделали после того, как команда Трампа была проинформирована о деталях готовившихся на него покушениях, после чего было решено запросить военное сопровождение для политика, включая боевые самолеты.

Иран якобы намеревается отомстить Трампу за убийство генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

Ранее в США заявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

