СМИ: Байден пригрозил Ирану войной в случае организации покушения на Трампа
Американский лидер Джо Байден поручил совету национальной безопасности дать понять Ирану, что любое покушение на жизнь экс-президента Дональда Трампа будет рассматриваться как объявление войны, сообщает Fox News.
Такое предупреждение США сделали после того, как команда Трампа была проинформирована о деталях готовившихся на него покушениях, после чего было решено запросить военное сопровождение для политика, включая боевые самолеты.
Иран якобы намеревается отомстить Трампу за убийство генерала Касема Сулеймани в 2020 году.
Ранее в США заявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru