СМИ: Байден побеждает на первичном голосовании в Южной Каролине

Глава государства набирает более 96% голосов избирателей. Его конкуренты из числа демократов — конгрессмен Дин Филлипс и писательница Мариэнн Уильямсон — получают менее 2% голосов каждый.

Одержавший победу кандидат получит голоса делегатов на предстоящем в августе в Чикаго съезде Демпартии.

Ранее Байден заявил, что считает странной президентскую гонку в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

