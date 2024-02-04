СМИ: Байден побеждает на первичном голосовании в Южной Каролине

Американский лидер Джо Байден побеждает на первичном голосовании за кандидатов в президенты от Демократической партии в штате Южная Каролина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный прогноз.

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Глава государства набирает более 96% голосов избирателей. Его конкуренты из числа демократов — конгрессмен Дин Филлипс и писательница Мариэнн Уильямсон — получают менее 2% голосов каждый.

Одержавший победу кандидат получит голоса делегатов на предстоящем в августе в Чикаго съезде Демпартии.

Ранее Байден заявил, что считает странной президентскую гонку в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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