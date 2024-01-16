Трамп побеждает на первых выборах кандидата в президенты в Айове
Бывший президент США Дональд Трамп набрал большинство голосов на внутрипартийном голосовании в штате Айова. Предварительные результаты опубликованы на сайте Республиканской партии.
Собрания избирателей-республиканцев в Айове стали первым в Штатах голосованием по выборам кандидата в президенты от партии.
После подсчета более 109 тысяч голосов Трамп набрал 51,1% из них (55 835 голосов). Кроме того, одними из лидеров голосования стали губернатор Флориды Рон Десантис (21,2%), экс-постпред США при ООН Никки Хейли (19,1%), бизнесмен Вивек Рамасвами (7,6%). Еще три кандидата набрали менее одного процента голосов.
Дональд Трамп заявил, что горд предварительными итогами в Айове, и для него большая честь «побеждать против заслуженных соперников», пишет RT.
Ранее председатель палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что успех экс-президента в предварительном голосовании избирателей-республиканцев в Айове сплотит членов партии и приведет к победе на выборах, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru