Трамп побеждает на первых выборах кандидата в президенты в Айове

Собрания избирателей-республиканцев в Айове стали первым в Штатах голосованием по выборам кандидата в президенты от партии.

После подсчета более 109 тысяч голосов Трамп набрал 51,1% из них (55 835 голосов). Кроме того, одними из лидеров голосования стали губернатор Флориды Рон Десантис (21,2%), экс-постпред США при ООН Никки Хейли (19,1%), бизнесмен Вивек Рамасвами (7,6%). Еще три кандидата набрали менее одного процента голосов.

Дональд Трамп заявил, что горд предварительными итогами в Айове, и для него большая честь «побеждать против заслуженных соперников», пишет RT.

Ранее председатель палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что успех экс-президента в предварительном голосовании избирателей-республиканцев в Айове сплотит членов партии и приведет к победе на выборах, сообщает телеканал «360».

