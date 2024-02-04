Байден считает странной президентскую гонку в США

Он также обвинил своего соперника Дональда Трампа в том, что он «против всего». Байден указал, что в последние дни были опубликованы результаты опросов, которые свидетельствует о якобы имеющемся у него преимуществе в борьбе с Трампом.

По словам действующего президента, лидеры других стран желают ему победы на предстоящих выборах.

Ранее Байден назвал Трампа «действующим президентом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

