Байден считает странной президентскую гонку в США
4 февраля 202405:01
Глава США Джо Байден назвал президентскую гонку в стране самой странной из тех, в которых он участвовал, сообщает «РЕН ТВ».
Он также обвинил своего соперника Дональда Трампа в том, что он «против всего». Байден указал, что в последние дни были опубликованы результаты опросов, которые свидетельствует о якобы имеющемся у него преимуществе в борьбе с Трампом.
По словам действующего президента, лидеры других стран желают ему победы на предстоящих выборах.
Ранее Байден назвал Трампа «действующим президентом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стали известны подробности инцидента с матерью, поселившейся с детьми в подъезде
- Байден считает странной президентскую гонку в США
- В Венгрии назвали условие для разрешения выделения 5 млрд евро на оружие Киеву
- Количество погибших при обстреле Лисичанска выросло до 20
- Адвокат Блиновской: у блогера нет за границей резидентства
- Британия: новые удары по Йемену не являются эскалацией
- Украинское приложение Минцифры не справилось с трафиком из-за Евровидения
- Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву
- Палата представителей США: будет рассмотрен проект помощи Израилю без Украины
- СМИ: Запад хочет применить российские активы для выпуска долговых обязательств Киева
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru