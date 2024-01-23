СМИ: Байден перепутал двух министров сразу после заявления о его хорошем здоровье

По данным издания, во время совещания глава государства перепутал главу министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса и главу Минздрава Ксавье Бесерру. Это произошло через несколько минут после того, как пресс-секретарь американской администрации в ходе брифинга в Белом доме выступила в защиту ментального здоровья Байдена. Отвечая на вопрос о скепсисе американцев в отношении умственных способностей президента, Жан-Пьер посоветовала «посмотреть на то, что этот президент сделал за последние три года».

Ранее президент США обменялся рукопожатием с пустотой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

