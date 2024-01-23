СМИ: Байден перепутал двух министров сразу после заявления о его хорошем здоровье
Американский президент Джо Байден оконфузился, когда перепутал двух глав федеральных министерств после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с его ментальным здоровьем все в порядке, сообщает The Daily Mail.
По данным издания, во время совещания глава государства перепутал главу министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса и главу Минздрава Ксавье Бесерру. Это произошло через несколько минут после того, как пресс-секретарь американской администрации в ходе брифинга в Белом доме выступила в защиту ментального здоровья Байдена. Отвечая на вопрос о скепсисе американцев в отношении умственных способностей президента, Жан-Пьер посоветовала «посмотреть на то, что этот президент сделал за последние три года».
Ранее президент США обменялся рукопожатием с пустотой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru