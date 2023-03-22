Байден опозорился в Белом доме

Это произошло на торжественной церемонии в Белом доме. Глава государства запутался в словах и вызвал смех собравшихся. Как признался президент, его пугает находиться в стенах Белого дома.

«Извините, давай я начну заново, мне страшно здесь находиться», — сказал Байден. После этого в Восточной комнате раздался смех.

Ранее президент США обменялся рукопожатием с пустотой.

