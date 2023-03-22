Байден опозорился в Белом доме
22 марта 202305:58
Американский лидер Джо Байден решил процитировать поэта Ричарда Бланко, сообщает РИА Новости.
Это произошло на торжественной церемонии в Белом доме. Глава государства запутался в словах и вызвал смех собравшихся. Как признался президент, его пугает находиться в стенах Белого дома.
«Извините, давай я начну заново, мне страшно здесь находиться», — сказал Байден. После этого в Восточной комнате раздался смех.
Ранее президент США обменялся рукопожатием с пустотой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- Байден опозорился в Белом доме
- СМИ: большинство стран не поддерживают позицию Вашингтона по Украине
- Слушания против Трампа не состоялись из-за угрозы взрыва
- Пушков отреагировал на недовольство Европы из-за визита Си Цзиньпина
- Вильфанд: Москвичей ждет «дружная весна»
- Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
- Прямых авиарейсов из Петербурга в Тамбов станет больше в два раза
- Стас Пьеха заявил, что у него острое респираторное заболевание
- СМИ: Трамп заявил, что новые показания уберегут его от предъявления обвинений
- Белый дом не зафиксировал военной помощи РФ со стороны Китая
21 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru