Байден опозорился в Белом доме

Американский лидер Джо Байден решил процитировать поэта Ричарда Бланко, сообщает РИА Новости.

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Это произошло на торжественной церемонии в Белом доме. Глава государства запутался в словах и вызвал смех собравшихся. Как признался президент, его пугает находиться в стенах Белого дома.

«Извините, давай я начну заново, мне страшно здесь находиться», — сказал Байден. После этого в Восточной комнате раздался смех.

Ранее президент США обменялся рукопожатием с пустотой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден

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