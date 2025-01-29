Журнал пишет, что Зеленскому придется защищать свое решение поддаться давлению Запада и не подписывать ничего с Россией, а воевать. Экс-президенту США тоже однажды придется объяснять, «зачем нужна была война на Украине после многообещающих переговоров в Стамбуле».

Издание отмечает, что Вашингтон знал, что у Киева недостаточно сил для противодействия армии России. Администрация Байдена безжалостно воспользовалась украинцами, пытаясь «ослабить Россию» и отстоять право НАТО «расширяться куда угодно».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может принимать участие в российско-украинских переговорах, однако не вправе что-либо подписывать из-за своей нелегитимности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

