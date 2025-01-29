СМИ: Байден и Зеленский должны будут объяснить отказ от мира с Россией
Бывший американский лидер Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский должны будут объяснить гражданам, зачем они стали продолжать боевые действия и отказались от переговоров с Москвой, сообщает American Conservative.
Журнал пишет, что Зеленскому придется защищать свое решение поддаться давлению Запада и не подписывать ничего с Россией, а воевать. Экс-президенту США тоже однажды придется объяснять, «зачем нужна была война на Украине после многообещающих переговоров в Стамбуле».
Издание отмечает, что Вашингтон знал, что у Киева недостаточно сил для противодействия армии России. Администрация Байдена безжалостно воспользовалась украинцами, пытаясь «ослабить Россию» и отстоять право НАТО «расширяться куда угодно».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может принимать участие в российско-украинских переговорах, однако не вправе что-либо подписывать из-за своей нелегитимности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru