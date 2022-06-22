СМИ: Байден хочет временно отменить налог на топливо в США
Американский лидер Джо Байден планирует временно отменить федеральный топливный налог, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, это связано с рекордной стоимостью бензина в стране. Глава Белого дома и советники обсуждают эту меру уже на протяжении нескольких месяцев. Решение о том, чтобы временно не взимать 18,4 цента с каждого галлона (3,785 литра) топлива, должен одобрить Конгресс США, а потому подобный шаг американского президента выглядит "в большей степени символическим", отмечает газета.
Ранее Байден заявил, что рост инфляции и цен на бензин стал «субпродуктом» помощи Вашингтона Украине. Американский президент подчеркнул, что власти пытаются минимизировать последствия для экономики Соединенных Штатов.
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