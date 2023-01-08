СМИ: Байден готовится к запуску избирательной кампании

По данным газеты, президент и его помощники прорабатывают детали будущей кампании, а заявить о своем намерении переизбираться Байден может уже в ближайшие недели. Официальное объявления о выдвижении своей кандидатуры, по словам одного из источников издания, Байден может сделать в апреле.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден намерен баллотироваться на второй срок, но пока официально свою кандидатуру не выдвигал.

