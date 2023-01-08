СМИ: Байден готовится к запуску избирательной кампании
Американский лидер Джо Байден готовится к запуску своей избирательной кампании к предстоящим выборам главы государства в 2024 году, сообщает The Hill.
По данным газеты, президент и его помощники прорабатывают детали будущей кампании, а заявить о своем намерении переизбираться Байден может уже в ближайшие недели. Официальное объявления о выдвижении своей кандидатуры, по словам одного из источников издания, Байден может сделать в апреле.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден намерен баллотироваться на второй срок, но пока официально свою кандидатуру не выдвигал.
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