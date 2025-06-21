СМИ: Байден ездит в Вашингтон для работы над таинственным проектом
Экс-президент США Джо Байден ездит на работу в Вашингтон, где во временном офисе работает над «таинственным проектом». Об этом пишет New York Post, ссылаясь на источники.
По данным газеты, политик приезжает в столицу на поезде из своей резиденции в штате Делавэр, чем он занимается в Вашингтоне - «действительно загадка». Как отметил один из экс-помощников бывшего президента, все еще работающие на Байдена сотрудники «избегают ответа» на вопрос о его деятельности.
Предположительно, экс-глава государства работает над собственной книгой, планами по открытию библиотеки и фонда в свою честь.
Ранее у Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты, медики полагают, что заболевание поддается гормональной терапии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru