СМИ: Азия меньше зависит от Запада и выстраивает отношения с Россией
Страны Азии прокладывают собственный курс, выстраивая отношения с Москвой и Пекином, сообщает Bloomberg.
Как пишет агентство, от Индии до Индонезии азиатские страны становятся все менее зависимыми от Запада. Азия выстраивает отношения в области экономических интересов.
Также в качестве примера агентство приводит решение главы правительства Малайзии Анвара Ибрагима, который заявил о намерении вступить в БРИКС, где ключевые роли занимают Россия и Китай.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что более 30 заявок было подано на присоединение в БРИКС, число стран, желающих вступить в объединение, постоянно растет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru