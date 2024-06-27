СМИ: Азия меньше зависит от Запада и выстраивает отношения с Россией

Страны Азии прокладывают собственный курс, выстраивая отношения с Москвой и Пекином, сообщает Bloomberg.

Лавров: Страны БРИКС решили «взять паузу» по вопросу вступления новых членов

Как пишет агентство, от Индии до Индонезии азиатские страны становятся все менее зависимыми от Запада. Азия выстраивает отношения в области экономических интересов.

Также в качестве примера агентство приводит решение главы правительства Малайзии Анвара Ибрагима, который заявил о намерении вступить в БРИКС, где ключевые роли занимают Россия и Китай.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что более 30 заявок было подано на присоединение в БРИКС, число стран, желающих вступить в объединение, постоянно растет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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