Как пишет агентство, от Индии до Индонезии азиатские страны становятся все менее зависимыми от Запада. Азия выстраивает отношения в области экономических интересов.

Также в качестве примера агентство приводит решение главы правительства Малайзии Анвара Ибрагима, который заявил о намерении вступить в БРИКС, где ключевые роли занимают Россия и Китай.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что более 30 заявок было подано на присоединение в БРИКС, число стран, желающих вступить в объединение, постоянно растет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

