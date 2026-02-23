В промзоне Альметьевска произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА
Локальное возгорание произошло в промышленной зоне в Альметьевске в Татарстане из-за атаки беспилотников. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.
Власти отметили, что дежурные средства ПВО нейтрализовали БПЛА над Альметьевским районом.
«В результате падения обломков на территории промышленной зоны возникло локальное возгорание... Пострадавших нет», - указали в администрации.
На месте инцидента находятся экстренные службы, ведется ликвидация последствий ЧП.
Накануне в подмосковном муниципальном округе Истра упали фрагменты двух сбитых на подлете к Москве беспилотников, пишет 360.ru.
Горячие новости
- Трамп пожаловался, что США «слишком часто побеждают»
- В Непале 18 человек погибли при падении автобуса в реку
- Над территорией России сбили 152 украинских БПЛА
- Перечень россиян с самозапретом на азартные игры начнет работать с 1 сентября
- Посольство РФ опровергло сообщения об отправке танкера с нефтью на Кубу
- В промзоне Альметьевска произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА
- СМИ: ВВС Британии уничтожили часть данных о перелетах Эпштейна
- Минпросвещения подготовит рекомендации по воспитанию детей
- Майданов рассказал о предстоящем грандиозном турне
- Дмитриев заявил о конце британской короны после фото брата Карла III