В промзоне Альметьевска произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА

Локальное возгорание произошло в промышленной зоне в Альметьевске в Татарстане из-за атаки беспилотников. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

Власти отметили, что дежурные средства ПВО нейтрализовали БПЛА над Альметьевским районом.

«В результате падения обломков на территории промышленной зоны возникло локальное возгорание... Пострадавших нет», - указали в администрации.

На месте инцидента находятся экстренные службы, ведется ликвидация последствий ЧП.

Накануне в подмосковном муниципальном округе Истра упали фрагменты двух сбитых на подлете к Москве беспилотников, пишет 360.ru.

