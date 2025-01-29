СМИ: Азербайджан назвал дезинформацией статьи в СМИ России о самолете AZAL

Там указали, что такие статьи и сообщения порождают недопонимание и противоречат содержанию и духу декларации о взаимном сотрудничестве между двумя странами. По данным внешнеполитического ведомства, результаты предварительного расследования катастрофы авиалайнера AZAL в Казахстане известны, ведется работа по завершению расследования.

Ранее стало известно, что до публикации предварительного отчёта об авиакатастрофе самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) комиссия министерства транспорта Казахстана не будет комментировать данные из интернета, не имеющие официального источника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

