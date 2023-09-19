Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе

Как отметили в военном ведомстве, существование соединений вооруженных сил Армении в Карабахском регионе — источник «серьезной угрозы» миру и стабильности на этой территории.

Минобороны Азербайджана проинформировало командование миротворческого контингента России о начале мероприятий.

Ранее политолог Тофик Аббасов в интервью НСН предположил, что Баку начнет «антитеррористическую» операцию в Карабахе из-за нежелания Армении выводить свои вооруженные силы. Как напомнил эксперт, Ереван ранее обязался разоружить и вывести остатки своей армии из региона. До этого Армения выступила с устным признанием того, что Карабах не входил в состав республики.

