Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе
Азербайджан начал локальные «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе для восстановления конституционного строя. Об этом сообщило министерство обороны республики.
Как отметили в военном ведомстве, существование соединений вооруженных сил Армении в Карабахском регионе — источник «серьезной угрозы» миру и стабильности на этой территории.
Минобороны Азербайджана проинформировало командование миротворческого контингента России о начале мероприятий.
Ранее политолог Тофик Аббасов в интервью НСН предположил, что Баку начнет «антитеррористическую» операцию в Карабахе из-за нежелания Армении выводить свои вооруженные силы. Как напомнил эксперт, Ереван ранее обязался разоружить и вывести остатки своей армии из региона. До этого Армения выступила с устным признанием того, что Карабах не входил в состав республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru