СМИ: Австрия - «авианосец» тайных операции России

«Австрия - "настоящий авианосец" российской тайной деятельности», - пишет Financial Times.

Отстранено от большей части мероприятий по обмену разведданными на европейском уровне австрийское ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом. Издание отмечает его «ненадежность».

Дипломат считает, что минобороны Австрии - это «практически отдел ГРУ (Главное разведывательное управление Генерального штаба России)».

При этом издание напоминает, что некоторые страны Европы руководствуются в своих действиях разведданными США и Британия из-за ограничений на внутреннее наблюдение и дефицита ресурсов, сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг рассказал о новых санкциях ЕС против России.

