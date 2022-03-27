СМИ: Австрия - «авианосец» тайных операции России
Газета Financial Times назвала Австрию «авианосцем» секретных операций России. На этом основании ее ведомство отстранили от ряда мер по обмену разведданными на европейском уровне. Эти выводы СМИ опубликовало со ссылкой на сотрудника европейской разведки и европейского дипломата.
«Австрия - "настоящий авианосец" российской тайной деятельности», - пишет Financial Times.
Отстранено от большей части мероприятий по обмену разведданными на европейском уровне австрийское ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом. Издание отмечает его «ненадежность».
Дипломат считает, что минобороны Австрии - это «практически отдел ГРУ (Главное разведывательное управление Генерального штаба России)».
При этом издание напоминает, что некоторые страны Европы руководствуются в своих действиях разведданными США и Британия из-за ограничений на внутреннее наблюдение и дефицита ресурсов, сообщает РИА Новости.
Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг рассказал о новых санкциях ЕС против России.
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